La UIL FP ha espresso parere favorevole sul decreto ministeriale che stabilisce l’organico dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto a 1. Tuttavia, sottolinea la necessità di avviare subito le assunzioni per garantire il funzionamento delle attività. La decisione riguarda esclusivamente la conferma del numero di dipendenti, senza prevedere nuove assunzioni o modifiche immediate. La posizione dell’ente sindacale si focalizza sull’urgenza di incrementare subito il personale.

Tarantini Time Quotidiano La UIL FP accoglie positivamente lo schema di Decreto Ministeriale che conferma l’organico dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto a 1.428 unità, scongiurando una riduzione del personale. Un risultato ritenuto importante, ma non sufficiente a risolvere le criticità del comparto. “Siamo soddisfatti che si sia evitato il peggio – dichiara Giovanni Maldarizzi – ma questo decreto è solo un punto di partenza. La vera emergenza è che oggi all’Arsenale lavorano circa 800 dipendenti, quasi la metà del fabbisogno previsto. I concorsi banditi negli ultimi anni si sono rivelati del tutto insufficienti a colmare le vacanze organiche”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Arsenale di Taranto, UIL FP: “Ok al decreto sugli organici, ma servono assunzioni immediate”

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