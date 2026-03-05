Sanità digitale Asp di Palermo e Università a confronto su progetti innovativi

L’Asp di Palermo e un’università stanno portando avanti progetti innovativi nel settore sanitario digitale. L’obiettivo è creare soluzioni tecnologiche che migliorino i servizi offerti ai cittadini e rafforzino la collaborazione tra enti pubblici. Le iniziative puntano a sviluppare strumenti digitali avanzati per rispondere alle esigenze del territorio e garantire un miglioramento dei processi sanitari.

Incontro alla direzione generale di via Cusmano: "Obiettivo? Sviluppare iniziative congiunte al servizio dei cittadini" Sviluppare progetti innovativi in ambito digitale e generare valore per il territorio e per i cittadini attraverso la collaborazione tra istituzioni pubbliche. È stato questo il tema dell'incontro che si è tenuto questa mattina nei locali della Direzione generale dell'Asp di Palermo di via Cusmano. Al tavolo di lavoro il direttore generale dell'Asp di Palermo, Alberto Firenze, e il direttore sanitario Antonino Levita, insieme al magnifico rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, e l a Pietro Paolo Corso, Delegato ai progetti extraordinari e alle infrastrutture digitali dell'Ateneo palermitano.