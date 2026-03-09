Sanità Cisl Fp | All’Asp di Palermo stabilizzati 61 oss e 2 psicologi

Oggi all’Asp di Palermo sono stati ufficialmente stabilizzati 61 operatori socio-sanitari e due psicologi. La notizia è stata comunicata da Gaetano Mazzola, che ricopre il ruolo di responsabile del Dipartimento Sanità pubblica della Cisl Fp. La stabilizzazione riguarda il personale in servizio presso l’azienda sanitaria e conferma l’atto formale di assunzione a tempo indeterminato.

Sono stati stabilizzati oggi 61 Oss e due psicologi in servizio all’Asp di Palermo. Lo rende noto Gaetano Mazzola, responsabile del Dipartimento Sanità pubblica della federazione provinciale del Pubblico impiego della Cisl. La stabilizzazione giunge al termine di un iter che la Cisl Fp segue da tempo, “un risultato importante – sottolinea Mazzola – che discende, come gli altri analoghi, dal protocollo d’intesa siglato dalla Cisl Fp con l’assessorato alla Salute ad aprile del 2023. Così si è potuto avviare questo percorso per i soggetti che avevano maturato i requisiti richiesti dall’intesa, in applicazione della direttiva attuativa regionale del decreto Milleproroghe”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Sanità, l'annuncio della Cisl: "Deliberato l’aumento a 30 ore per gli Oss"Il segretario Parello e il responsabile Farruggia: "Traguardo frutto di un grande lavoro di squadra, ora avanti con ausiliari e stabilizzazioni" Dopo... Sanità digitale, Asp di Palermo e Università a confronto su progetti innovativiIncontro alla direzione generale di via Cusmano: "Obiettivo? Sviluppare iniziative congiunte al servizio dei cittadini" Sviluppare progetti... Contenuti e approfondimenti su Sanità Cisl Fp All'Asp di Palermo... Temi più discussi: Siderno, infermiera aggredita al Distretto Ionico: la Cisl FP denuncia clima di sicurezza fuori controllo · ilreggino.it; Sanità crotonese, la Cisl Magna Grecia: Dall'Asp nessuna risposta alle nostre richieste di confronto; ASP Crotone, la CISL Magna Grecia denuncia: Nessun dialogo, gestione del personale a rischio; L'assessore Marzi chiederà la sospensione della delibera sui tagli alla pianta organica del JB Festaz. Asp di Palermo: stabilizzati altri 63 precariContratti a tempo indeterminato per 61 Oss e due psicologi dell'Asp di Palermo. Lo rende noto Gaetano Mazzola della Cisl ... insanitas.it Corso di preparazione Cisl Fp Marche al concorso pubblico per l'assunzione infermieriInizierà giovedì 12 marzo, alle ore 16, il corso di preparazione organizzato dalla Cisl Fp Marche al concorso regionale per infermieri per l'assunzione di 32 posti a tempo indeterminato per tutte le a ... ansa.it "MEDICO PRETENDEVA ANCHE PESCE FRESCO" | Mazzette all’Asp di #Palermo per favorire aziende, tre arresti leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/07/medico-pretendeva-anche-pesce-fresco-mazzette-allasp-di-palermo-per-favorire-aziende-tre-ar - facebook.com facebook Mazzette all'Asp di Palermo per favorire aziende, tre arresti. Medico pretendeva anche pesce, olio e vino per agevolre le ditte #ANSA x.com