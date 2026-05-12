CGIL a Mazzarino | firme per nuove leggi su sanità e appalti

Una delegazione sindacale ha raccolto firme a Mazzarino per proporre nuove leggi sulla sanità e sugli appalti pubblici. Le iniziative puntano a modificare le normative attuali, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure mediche e di garantire maggiore trasparenza nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici. La campagna si svolge in un momento di attenzione crescente sulle modalità di gestione delle risorse sanitarie e sulla sicurezza dei servizi pubblici.

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? Punti chiave Come influenzeranno le nuove firme l'accesso alle cure mediche locali?. Perché il sistema degli appalti mette a rischio la salute pubblica?. Cosa cambierà per i lavoratori con la rimozione dei tetti assunzionali?. Come si può fermare il circolo tra infortuni e tagli sanitari?.? In Breve Assemblea a Palazzo Alberti a Mazzarino il 15 maggio alle ore 16:30.. Banchetti informativi nei comuni della provincia previsti per il 16 maggio.. Proposta sanità prevede investimenti per personale e rimozione tetti alle assunzioni.. Contestazione subappalti a cascata per contrastare infortuni e sfruttamento nei luoghi di lavoro.. Il prossimo 15 maggio, alle ore 16:30, Palazzo Alberti a Mazzarino ospiterà l’Assemblea Generale convocata dalla CGIL per dare il via a una mobilitazione che coinvolgerà tutta la provincia nei giorni successivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - CGIL a Mazzarino: firme per nuove leggi su sanità e appalti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Salute e appalti, anche a Parma prende avvio la campagna di raccolta firme su leggi di iniziativa popolarePrende ufficialmente avvio anche a Parma, la campagna di raccolta firme a sostegno delle proposte di legge sugli appalti e il rilancio del servizio... 1° Maggio a Ortona con la Cgil: tavola rotonda su lavoro, sanità e appaltiSarà Ortona a ospitare, giovedì primo maggio, l'iniziativa promossa dalla Cgil Chieti per la Festa dei lavoratori. Si parla di: Mazzarino. Il 15 maggio la Cgil avvia raccolta firme per due proposte di legge su Sanità Pubblica e lavoro; il 16 nel resto della Provincia; rosanna-moncada-cgil. La Cgil apre la campagna di raccolta firme per due proposte di legge d’iniziativa popolareTemi centrali, la sanità pubblica e il sistema degli appalti, due nodi strutturali che incidono direttamente su diritti, qualità dei servizi e condizioni di lavoro ... riminitoday.it