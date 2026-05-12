CGIL a Mazzarino | firme per nuove leggi su sanità e appalti
Una delegazione sindacale ha raccolto firme a Mazzarino per proporre nuove leggi sulla sanità e sugli appalti pubblici. Le iniziative puntano a modificare le normative attuali, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure mediche e di garantire maggiore trasparenza nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici. La campagna si svolge in un momento di attenzione crescente sulle modalità di gestione delle risorse sanitarie e sulla sicurezza dei servizi pubblici.
? Punti chiave Come influenzeranno le nuove firme l'accesso alle cure mediche locali?. Perché il sistema degli appalti mette a rischio la salute pubblica?. Cosa cambierà per i lavoratori con la rimozione dei tetti assunzionali?. Come si può fermare il circolo tra infortuni e tagli sanitari?.? In Breve Assemblea a Palazzo Alberti a Mazzarino il 15 maggio alle ore 16:30.. Banchetti informativi nei comuni della provincia previsti per il 16 maggio.. Proposta sanità prevede investimenti per personale e rimozione tetti alle assunzioni.. Contestazione subappalti a cascata per contrastare infortuni e sfruttamento nei luoghi di lavoro.. Il prossimo 15 maggio, alle ore 16:30, Palazzo Alberti a Mazzarino ospiterà l’Assemblea Generale convocata dalla CGIL per dare il via a una mobilitazione che coinvolgerà tutta la provincia nei giorni successivi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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