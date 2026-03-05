La sanità in Abruzzo riduce la mobilità passiva | meno 11,5 milioni in due anni ma resta il divario tra nord e sud

Negli ultimi due anni, la regione Abruzzo ha registrato una diminuzione della mobilità passiva, passando da 98 milioni nel 2022 a 86 milioni nel 2024. Il calo si conferma anche nel 2023, con 89 milioni, indicando un trend in calo. Tuttavia, il divario tra le aree del nord e del sud della regione rimane evidente.

Mobilità passiva scesa da 98 milioni nel 2022 a 86 nel 2024, con un calo di 11,5 milioni; cresce la mobilità attiva da 89 a 110 milioni. Verì: "Le azioni promosse portano i loro frutti". Tutti i numeri del Report Gimbe che evidenzia come le differenze restino ampio tra nord e Mezzogiorno rilevando anche "il peso" del privato Abruzzo in fascia intermedia sul fronte della mobilità passiva passata dai 98 milioni del 2022 agli 86 del 2024 con un trend in diminuzione che si conferma dopo gli 89 registrati nel 2023. Una variazione di 11 milioni e mezzo (quindi in miglioramento) tra il 2022 e il 2024 secondo quanto emerge dal Report 2025 della fondazione Gimbe. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

