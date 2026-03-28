Il sindaco della città ha commentato i dati sulla mobilità passiva nel settore sanitario locale, evidenziando come in Puglia vengano spesi circa 345 milioni di euro per cure presso strutture fuori regione. Di questi, 247 milioni riguardano circa 53.000 ricoveri, dei quali il 64% si svolgono in cliniche private situate in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Campania e Lazio.

Il governatore: "Il 60% di questa somma va ad ospedali privati di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Campania e Lazio. Soldi che potrebbero essere utilzzati per potenziare le strutture sanitarie pugliesi" “In Puglia spendiamo 345 milioni di mobilità passiva” di cui “247 milioni solo per i ricoveri che sono complessivamente circa 53mila” e il “64%" di questi avviene in “cliniche private di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Campania e Lazio”. A tracciare il quadro è il presidente della Giunta regionale della Puglia, Antonio Decaro, in un messaggio sui social. Il governatore propone la sua ricetta per consentire alla regione di diminuire le... 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Decaro contro la mobilità passiva della sanità: "Troppi 345 milioni per curarsi in cliniche fuori dalla Puglia"

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