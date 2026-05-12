Sanità in Lombardia maxi piano anti code da 91 milioni | ambulatori aperti anche la sera e il sabato

In Lombardia sono stati stanziati 91 milioni di euro per un nuovo piano volto a ridurre le lunghe attese nelle strutture sanitarie. La misura prevede l’apertura degli ambulatori anche di sera e nel fine settimana, con l’obiettivo di aumentare le possibilità di accesso alle visite e ai controlli medici. La decisione arriva in risposta alle critiche sulle liste d’attesa che si sono accumulate negli ultimi mesi.

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