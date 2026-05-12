Sanità in Lombardia maxi piano anti code da 91 milioni | ambulatori aperti anche la sera e il sabato
In Lombardia sono stati stanziati 91 milioni di euro per un nuovo piano volto a ridurre le lunghe attese nelle strutture sanitarie. La misura prevede l’apertura degli ambulatori anche di sera e nel fine settimana, con l’obiettivo di aumentare le possibilità di accesso alle visite e ai controlli medici. La decisione arriva in risposta alle critiche sulle liste d’attesa che si sono accumulate negli ultimi mesi.
Un’iniezione di risorse massiccia per dichiarare guerra alle liste d’attesa per le visite in ospedale. La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha dato il via libera a uno stanziamento di 91 milioni di euro. L’obiettivo è chiaro: aumentare.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Marco Piccini (@MarcoPiccini72) / Posts and Replies x.com
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