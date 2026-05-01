Per il ponte del Primo Maggio, le previsioni indicano un aumento delle auto in viaggio, con il rischio di code anche in Lombardia. Il bel tempo che ha favorito gli spostamenti di breve distanza ha portato molte persone a muoversi verso le destinazioni di vacanza o weekend. Le autorità invitano alla prudenza e a pianificare in anticipo i percorsi per evitare disagi. Le strade più trafficate sono quelle che collegano le principali città e le località di villeggiatura.

Milano, 1 maggio 2026 – Il bel tempo che in questi giorni sta baciando il Nord del Paese, Lombardia compresa, ha favorito gli spostamenti di medio-breve raggio per il Ponte del Primo Maggio. Molti lombardi hanno colto l’occasione per godersi una mini-vacanza o gite fuori porta: gettonatissime le località del mare nella vicina Liguria, oppure tra le montagne e i laghi lombardi, anch'essi mete amatissime della primavera, con Garda, Lario e lago di Iseo praticamente sold out. Come sempre attenzione però agli spostamenti in auto, a rischio forte traffico, in particolare in alcune giornate chiave. Atteso un significativo incremento dei flussi di traffico lungo l'intera rete viaria nazionale, sia per gli spostamenti di breve raggio sia per quelli di medio-lunga percorrenza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Previsioni traffico rientro Ponte Primo Maggio: rischio maxi code anche in Lombardia

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