Sanità i pazienti fuggono dal Piemonte e vanno a curarsi fuori | alla Regione costa 24 milioni di euro

Negli ultimi tempi, un numero crescente di cittadini piemontesi ha scelto di recarsi in altre regioni italiane per ricevere assistenza sanitaria, preferendo spostarsi rispetto a ricevere cure nella propria regione. Questa tendenza ha portato a una perdita economica stimata di circa 24 milioni di euro per le strutture sanitarie locali. La diminuzione di pazienti locali si riflette anche sulla percezione della qualità e dell’attrattiva del sistema sanitario regionale.

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