Sanità i pazienti fuggono dal Piemonte e vanno a curarsi fuori | alla Regione costa 24 milioni di euro
Negli ultimi tempi, un numero crescente di cittadini piemontesi ha scelto di recarsi in altre regioni italiane per ricevere assistenza sanitaria, preferendo spostarsi rispetto a ricevere cure nella propria regione. Questa tendenza ha portato a una perdita economica stimata di circa 24 milioni di euro per le strutture sanitarie locali. La diminuzione di pazienti locali si riflette anche sulla percezione della qualità e dell’attrattiva del sistema sanitario regionale.
L'immagine della Sanità regionale come terra di eccellenza ed attrazione ne risulta scalfita. All'oggi sono di più i piemontesi che scappano in altre Regioni per curarsi rispetto ai forestieri che, da altre zone d'Italia, si spostano per altrettante ragioni, cercando un servizio che dove abitano.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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