In Puglia, circa 53.000 persone si recano fuori regione per ricevere cure mediche, secondo quanto affermato da un rappresentante di un partito politico. La cifra evidenzia una mobilità sanitaria significativa, con i cittadini che si rivolgono a strutture in altre aree a causa di carenze o problemi nel sistema sanitario locale. La questione è stata sollevata nel contesto di un dibattito sulla gestione della sanità regionale.

Il presidente della Regione Puglia presenta il conto della mobilità passiva: 345 milioni di euro. L'affondo di Fratelli d'Italia: "Di chi è la colpa? Dei cittadini alla ricerca di cure o di un sistema sanitario regionale incapace di garantirle in modo rapido e appropriato? Basta puntare il dito, servono soluzioni" “Se 53mila pugliesi vanno a curarsi fuori regione, non è per scelta ma perché costretti a cercare altrove la risposta al loro bisogno assistenziale. Lasciare la propria casa, sostenere lo stress e i costi dei viaggi della speranza comporta sacrifici, strappi familiari, difficoltà enormi: lo denunciano da anni le famiglie delle ragazze con disturbi alimentari gravi in cerca di ricovero, dei bambini con patologie rare, di tanti pazienti esasperati o addirittura disperati. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Puglia, 53mila pazienti fuori regione per curarsi, FdI: "Non è una scelta, si rimetta in piedi la sanità regionale”

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