Quartiere Sant' Anna lasciato senza un serbatoio per l' acqua in giornate difficili | l' accusa di Costa Forza Chieti

Nel quartiere Sant'Anna, durante giorni caratterizzati da blocchi dell'erogazione, non è stato disponibile un serbatoio per l'approvvigionamento dell'acqua. Questa situazione è stata segnalata da un rappresentante di Forza Chieti, che ha accusato la mancanza di infrastrutture adeguate per far fronte alle difficoltà. La questione riguarda l'assenza di sistemi di approvvigionamento alternativi nel quartiere durante i periodi di interruzione dell'acqua.

“Il quartiere di Sant'Anna è stato lasciato senza nemmeno un serbatoio per l'approvvigionamento dell'acqua in giornate rese difficile dal blocco dell'erogazione”. È la denuncia del consigliere comunale teatino Stefano Costa, che si fa portavoce delle difficoltà dei residenti di una zona molto.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate "Il quartiere Sant'Anna è abbandonato a se stesso, inaccettabile mancanza di rispetto per i cittadini": l'accusa di Costa (Forza Chieti)“Siamo alle solite, ancora una volta il quartiere Sant'Anna è abbandonato a se stesso”: è la denuncia che arriva dal consigliere comunale di Forza... Costa (Forza Italia) lascia la Provincia: “Chieti senza rappresentanti, è un fatto gravissimo”Nel suo intervento, l’ex consigliere sottolinea anche di non essere stato contattato dagli organi del proprio partito per valutare una eventuale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Lite in condominio per una finestra: maxi rissa tra due famiglie - BresciaToday. Bari, Quartiere Sant’Anna: iniziano gli interventi di pulizia e riqualificazione nell’area giochiNel quartiere Sant’Anna di Bari sono iniziati i primi interventi di manutenzione e riqualificazione dell’area giochi che entro la fine di maggio verrà consegnata alla comunità ... trmtv.it Niente poste, farmacia, servizi: il Sant’Anna a Bari è un quartiere mai natoIl paradosso urbanistico: le palazzine guardano verso l’Adriatico, ma una barriera di binari rende il mare irraggiungibile. In mezzo, la ferrovia A pochi passi dal mare, ma solo in linea d’aria. Il ... lagazzettadelmezzogiorno.it