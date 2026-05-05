Due giornate per scoprire i segreti del cinema e dei film girati a Torino | dove prenotarsi gratis per gli Open Day

Due giornate dedicate all'esplorazione del cinema a Torino offriranno l'opportunità di scoprire i processi dietro le quinte dei film e delle serie girate in città. Durante gli Open Day sarà possibile informarsi sulle selezioni di figuranti e comparse, sui provini e sulle modalità di scelta, oltre a conoscere il ruolo del location manager e i criteri per la scelta delle location di ripresa. Sarà anche presentato il lavoro del reparto costumi e i metodi di selezione.

Volete sapere come vengono scelte le figurazioni e le comparse, quali sono le modalità di svolgimento dei provini e i criteri di selezione? Cosa fa il location manager e come vengono scelti i luoghi dove saranno girati film e serie tv? Come lavora il reparto costumi e come vengono scelti.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Notizie correlate

Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day 7 e 8 marzo: dove e come prenotarsiSabato 7 e domenica 8 marzo uffici anagrafici dei Municipi III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII e XIII, XV ed ex Pit aperti per la carta d’identità...

Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day 2 e 3 maggio: dove e come prenotarsiSabato 2 e domenica 3 maggio 2026 gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 aperti...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Istituto Universitario Avventista. Open Day 2026; Università di Perugia, giornata di orientamento al Barton Park; Open Day negli asili comunali; Negrar apre le porte alla nascita: un open day per scoprire il percorso maternità.

Open Day universitario: due giornate per orientarsi nella scelta del corso di laureaScegliere il percorso universitario più adatto alle proprie aspirazioni richiede tempo, informazioni e confronto diretto. Partecipare a un open day consente proprio questo: entrare in contatto con ... romatoday.it

UNINT apre le sue porte: due giorni di Open Day per scoprire corsi, innovazione e opportunità internazionaliIl 16 e 17 luglio l’Università degli Studi Internazionali di Roma organizza due giornate dedicate all’orientamento per i corsi di laurea triennale e magistrale Internazionalizzazione, innovazione ... ilmessaggero.it

5/5/26. Domani open day all'Enaip per ITS Academy Turismo Veneto di Chioggia. Torna l’open day Factory Experience per presentare l’ITS Academy Turismo Veneto di Chioggia. Domani, mercoledi 6 maggio 2026, alle ore 15:30 presso l’Enaip i partecipanti - facebook.com facebook