Sanità Friuli | 28 milioni per nuovi incentivi al personale ASUFC

Nella regione Friuli, sono stati stanziati 28 milioni di euro destinati a nuovi incentivi per il personale dell'azienda sanitaria. I bonus mensili saranno assegnati in particolare ai dipendenti dei reparti di radiologia. Sono previste modifiche anche agli stipendi di chi lavora negli ospedali di Tolmezzo e Latisana, con incrementi che varieranno in base alle nuove misure adottate.

? Punti chiave Chi riceverà i nuovi bonus mensili nei reparti di radiologia?. Come cambieranno gli stipendi per chi lavora a Tolmezzo e Latisana?. Quali professioni vedranno l'incremento maggiore nella medicina interna?. Perché sono state introdotte le carte prepagate per il personale?.? In Breve Tecnici e infermieri radiologia e laboratori riceveranno 152 euro mensili extra.. Personale a Tolmezzo e Latisana otterrà circa 500 euro annui aggiuntivi.. Operatori di medicina interna riceveranno un incremento di circa 800 euro annui.. Amministrativi ASUFC avranno aumenti medi di 150 euro al mese.. Oltre 28 milioni di euro per il comparto ASUFC: i sindacati UIL, NURSIND e CISL Fp hanno siglato l’accordo integrativo 2026 per potenziare i salari del personale sanitario friulano.🔗 Leggi su Ameve.eu

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