La Regione Siciliana ha approvato un piano da 239 milioni di euro destinato a sostenere le imprese e l’occupazione. Le risorse sono state previste nella legge finanziaria 2026 e mirano a incentivare le attività produttive e favorire l’assunzione di nuovi lavoratori. Le misure prevedono l’erogazione di incentivi rivolti alle aziende che intendono ampliare la propria forza lavoro e investire nello sviluppo economico della regione.

La Regione Siciliana ha stanziato 239 milioni di euro per sostenere il tessuto produttivo e il mercato del lavoro attraverso una serie di misure contenute nella legge finanziaria 2026. Il piano, gestito tramite l'ente Irfis FinSicilia, mira a incentivare la crescita delle imprese e a stabilizzare le occupazioni sul territorio, con un calendario di bandi che si concluderà entro la fine di aprile. L'intervento strutturale punta a trasformare il sistema economico regionale attraverso un mix di sost . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, piano da 239 milioni: incentivi per imprese e nuovi assunti

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