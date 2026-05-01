Chiusi i bilanci disavanzo da 350 milioni | ora l' aumento Irpef Perdite | la classifica delle Asl

Le Asl hanno chiuso i bilanci con un disavanzo complessivo di 361 milioni di euro, leggermente inferiore ai primi calcoli della Regione, che indicavano una perdita di 369 milioni. La differenza tra le stime si riduce a 8 milioni di euro. In seguito a questa situazione finanziaria, si prevede un aumento dell’Irpef. Nella classifica delle perdite, alcune Asl risultano più colpite di altre.

Il dato finale segna un disavanzo nei conti delle Asl di 361 milioni di euro, 8 milioni in meno alla prima stima della Regione. Le uniche due aziende che hanno chiuso i bilanci in positivo sono Bari (+97mila euro) e Bat (poco meno di 3mila euro), tutte le altre, ospedali e Irccs compresi, nel 2025 sono andate in perdita. Il dato maggiormente negativo è quello dell'Asl di Foggia (-78 milioni), segue il Policlinico di Bari (-75 milioni), e poi ci sono Brindisi (-57 milioni), Taranto (-54 milioni), Lecce (-46 milioni), Ospedali Riuniti di Foggia (-29 milioni), Oncologico De Bellis di Castellana Grotte (-9,8 milioni) e Oncologico Giovanni Paolo II di Bari (-9,4 milioni).🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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