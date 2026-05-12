Sangro via ai lavori | 15 milioni per il nuovo viadotto Barche

Sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo viadotto Barche a Sangro, con un investimento di 15 milioni di euro. La realizzazione del nuovo ponte sostituirà il vecchio bypass, considerato per molti anni pericoloso e soggetto a limitazioni di traffico. La conclusione dei lavori è prevista per il 2027, e si attendono ripercussioni sul traffico tra le regioni dell’Abruzzo e del Molise, che potrebbe cambiare significativamente dopo quell’anno.

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? Punti chiave Come cambierà il traffico tra Abruzzo e Molise dopo il 2027?. Perché quel vecchio bypass è stato pericoloso per cinquant'anni?. Quali tecniche ingegneristiche supereranno l'instabilità del terreno nel Sangro?. Come influirà il nuovo viadotto sull'economia della Val di Sangro?.? In Breve Nuovo viadotto di 130 metri con tre campate su acciaio e calcestruzzo.. Lavori previsti tra i chilometri 54,524 e 55,634 della statale 652.. Problema storico del bypass pericoloso risalente al 1975 per instabilità terreno.. Termine lavori previsto entro il 2027 con fondi Legge di Bilancio 2024.. L’Anas ha dato il via libera ai lavori per l’ammodernamento della statale 652 Fondovalle Sangro, un intervento da 15 milioni di euro che mira a risolvere la strozzatura tra Abruzzo e Molise nei pressi del viadotto Barche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sangro, via ai lavori: 15 milioni per il nuovo viadotto Barche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fondovalle Sangro: dopo oltre mezzo secolo si chiude la ferita del Viadotto BarcheAl via i lavori di realizzazione di una nuova opera di attraversamento lungo la statale 652 “Fondovalle Sangro”, in corrispondenza del Viadotto... Viadotto Anacoreta: 15 milioni per sbloccare il traffico pesanteLa Giunta regionale del Molise ha deliberato l’impiego di 15 milioni di euro per il consolidamento strutturale e l’adeguamento sismico del viadotto...