La Giunta regionale del Molise ha approvato uno stanziamento di 15 milioni di euro destinato al consolidamento e all’adeguamento sismico del viadotto Anacoreta. L’intervento riguarda un’area strategica situata vicino allo svincolo tra due importanti strade provinciali e statali. La decisione arriva in un momento in cui la riapertura al traffico pesante è considerata prioritaria per migliorare la fluidità della viabilità locale.

La Giunta regionale del Molise ha deliberato l’impiego di 15 milioni di euro per il consolidamento strutturale e l’adeguamento sismico del viadotto Anacoreta, un’opera vitale situata nei pressi dello svincolo tra la SP 80 (Larino-Guglionesi) e la SS 647 Bifernina. L’approvazione della riprogrammazione delle risorse all’interno del Piano Sviluppo e Coesione punta a risolvere le criticità che hanno storicamente limitato la circolazione dei mezzi pesanti in quell’area strategica. Un piano finanziario integrato tra Governo e territorio. Il finanziamento complessivo per l’intervento si regge su una ripartizione precisa tra diversi enti e fondi, garantendo la copertura necessaria per i lavori di messa in sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viadotto Anacoreta: 15 milioni per sbloccare il traffico pesante

Strade, lavori per 2 milioni e mezzo. La relazione: più traffico pesante. E ora l’asfalto dura sempre menoIl traffico pesante è aumentato, e così l’asfalto, passaggio dopo passaggio, va incontro più frequentemente a fenomeni di degrado.

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