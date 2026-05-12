Durante una partita allo stadio San Siro, i tifosi della Curva Sud hanno espresso il loro dissenso con una coreografia, mentre l’amministratore delegato del club è stato sorpreso a sorridere. La sua reazione è stata interpretata come un’espressione di stress, poiché la tensione tra i supporter e la dirigenza era molto alta in quel momento. Le immagini hanno fatto il giro dei social, attirando l’attenzione sulla dinamica tra pubblico e club.

Giorgio Furlani è un tifoso rossonero che deve fare i conti anche con la propria passione. I conti sono al centro di tutto: quello che in ambienti finanziari, e forse anche nel calcio europeo, è motivo di vanto, nel pallone italiano può essere l’origine di una contestazione feroce. Il Milan è un club ben amministrato e con bilanci in ordine, nel rispetto di quella che è la regola aziendale di RedBird: la proprietà rossonera chiede che la società si autofinanzi, con l’amministratore delegato che deve dunque operare entro i confini della sostenibilità economica. Abbinare risultati sportivi e finanziari è davvero possibile? La storia dice di sì e la storia l’ha scritta proprio il Milan.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - San Siro contesta, Furlani ride. La spiegazione: "Un'espressione di stress, la tensione era altissima"

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