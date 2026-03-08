Derby | Bastoni sotto fuoco la tensione a San Siro è massima

La tensione a San Siro cresce mentre si avvicina il fischio d’inizio del derby tra Milan e Inter. I giocatori sono in campo per il riscaldamento e l’ambiente si fa sempre più caldo tra cori, sguardi intensi e un’atmosfera di attesa. Bastoni, uno dei difensori, si trova sotto i riflettori per le sue ultime prestazioni, mentre i tifosi si preparano a sostenere la propria squadra.

La tensione è palpabile a San Siro mentre si avvicina l’ora di fischio d’inizio del derby tra Milan e Inter. Al centro dell’attenzione non c’è solo la sfida calcistica, ma il destino di Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro ormai bersaglio costante delle tifoserie avversarie. La causa di questo clima ostile risale a un episodio specifico avvenuto durante lo scontro precedente con la Juventus, dove un contatto fisico ha portato all’espulsione del francese Pierre Kalulu. Molti osservatori ritengono che Bastoni abbia esagerato il contatto per ottenere l’allontanamento dell’avversario, aggiungendo poi una reazione considerata eccessiva dopo l’espulsione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby: Bastoni sotto fuoco, la tensione a San Siro è massima Leggi anche: Juventus, l’attacco sotto processo verso San Siro: chi spezzerà il tabù del gol nel Derby? Inter Bologna, tabù da sfatare a San Siro: Bonny non recupera, Barella e Bastoni guidano la rivincitadi Redazione Inter News 24Inter Bologna, senza Bonny in campo ma con Barella e Bastoni pronti alla rivincita, Chivu prepara i migliori per... NO GIRL NO ! | Silent Hill f - Part 7