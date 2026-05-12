A Firenze, i lavori di riqualificazione di via Panzani stanno causando disagi significativi. Negli ultimi giorni, molti automobilisti hanno segnalato malfunzionamenti del sistema GPS, mentre le strade sono state interessate da divieti di transito e restrizioni temporanee. Residenti e commercianti si trovano a dover affrontare il caos e le difficoltà legate alle modifiche alla viabilità, con alcune attività che denunciano di essere rimaste isolate a causa delle chiusure temporanee.

Firenze, 12 maggio 2026 – Via Panzani si rifà il look, ma il prezzo da pagare per residenti e commercianti è alto. Tra cantieri mobili, deviazioni continue, sensi unici improvvisati e parcheggi spariti, il quartiere di San Lorenzo si ritrova stretto in una morsa che, secondo chi vive e lavora nella zona, rischia di trasformare un intervento di riqualificazione in un percorso a ostacoli. L’intervento rappresenta l’ultimo tassello del restyling dell’asse tra Duomo e piazza dell’Unità Italiana. Il progetto prevede marciapiedi più ampi e una nuova carreggiata in asfalto architettonico, scelta ritenuta più resistente al continuo passaggio dei mezzi pubblici rispetto al lastrico in pietra.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Lorenzo sotto assedio. Gps impazziti, caos e divieti. Residenti e commercianti: “In trappola per il cantiere”

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