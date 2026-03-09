Tor San Lorenzo pino secco e rischio crollo | l’allarme dei commercianti

I commercianti di Tor San Lorenzo hanno segnalato nuovamente un pino secco che si trova in prossimità delle loro attività, sollevando preoccupazioni sul rischio di crollo. La questione riguarda una pianta che si trova in una zona frequentata da clienti e residenti, e che, secondo i commercianti, richiede interventi immediati per evitare possibili incidenti. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità locali.

Ardea, 9 marzo 2026 – I commercianti di Tor San Lorenzo tornano a denunciare una situazione che definiscono ormai non più sostenibile. Al centro delle segnalazioni c'è l'area antistante l'incrocio tra via San Lorenzo e via Campo di Carne, dove da anni si trova un grande pino secolare, ormai completamente secco e ritenuto pericoloso dai residenti e dai titolari delle attività della zona. Secondo quanto riferito dai commercianti, l'albero, indicato come appartenente alla famiglia del Pinus pinea, rappresenterebbe un serio rischio per la sicurezza pubblica. In caso di forte vento, fenomeno frequente in quella zona, il timore è che il pino possa crollare, con possibili conseguenze gravi per cittadini, automobilisti e attività commerciali.