Sabato sera a San Jacopino, un quartiere di Firenze, un condominio è stato preso di mira da un gruppo di giovani. La situazione è durata diverse ore, con le forze dell’ordine intervenute per gestire l’episodio. Il quartiere, da tempo segnato da problemi di criminalità e tensioni, ha vissuto un’altra notte difficile. Nessuna informazione sulla dinamica esatta dell’accaduto o sulle persone coinvolte.

Firenze, 12 maggio 2026 – Un condominio ostaggio di una baby gang. È successo anche questo sabato sera a San Jacopino, quartiere da troppo tempo alle prese con degrado, spaccate, furti, scippi e tensioni continue. Ma stavolta, raccontano i residenti, si è andati davvero oltre. Per ore decine di persone sono rimaste chiuse in casa, paralizzate dalla paura, mentre sotto le finestre un gruppo di giovani seminava caos tra urla, musica e provocazioni. “Erano almeno una ventina di ragazzini – racconta Simone Gianfaldoni del comitato cittadini attivi San Jacopino, che ogni giorno raccoglie segnalazioni e proteste dei residenti –. Tutto è iniziato intorno alle 23, quando un gruppo di giovani, descritti dai cittadini come ‘maranza’, ha iniziato a radunarsi sotto un condominio della zona.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Jacopino, palazzo ostaggio per ore di una baby gang

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