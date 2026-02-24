Baby gang e degrado confronto acceso a San Jacopino | La sicurezza è un nostro diritto

Un episodio di violenza tra baby gang ha scatenato un acceso dibattito a San Jacopino, dove i residenti chiedono azioni concrete per la sicurezza. Durante un incontro pubblico, i cittadini hanno discusso di fenomeni di microcriminalità e degrado che aumentano nel quartiere. Alcuni presenti hanno raccontato di episodi di vandalismo e spaccio nelle strade principali. La discussione si è concentrata sulla necessità di interventi immediati per tutelare la comunità. La riunione si è conclusa con l’impegno di approfondire le soluzioni possibili.

Firenze, 24 febbraio 2026 – Baby gang, microcriminalità e degrado urbano, sono i temi emersi con forza durante l’incontro pubblico promosso dal comitato Cittadini Attivi di San Jacopino, svoltosi al circolo Pescetti in via Bellini. Sala gremita e dibattito vivace, con numerosi residenti intervenuti per segnalare episodi e disagi del quartiere. All’appuntamento hanno preso parte, tra gli altri, il presidente del comitato Simone Gianfaldoni, la psicologa Maria Letizia Magnelli, il presidente della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri e il consigliere comunale Luca Santarelli. San Jacopino, è sempre più Sos delinquenza: “Auto spaccate in pieno giorno, anche nei parcheggi privati” Nel suo intervento introduttivo Gianfaldoni ha parlato di un clima di crescente preoccupazione, citando dati che collocano Firenze tra le città percepite come meno sicure. 🔗 Leggi su Lanazione.it

San Jacopino, torna il degrado nel giardino di via Galliano. "Accampamenti e spaccio"Nel quartiere di San Jacopino, il giardino di via Galliano torna a essere teatro di problemi.

“Qui regnano degrado e baby gang”, FdI chiede interventi al parco di via NicoliIl parco di via Nicoli, importante spazio pubblico nel quartiere, sta vivendo un crescente degrado che interessa anche le aree frequentate da bambini e famiglie.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sicurezza, la lettera al Questore: Furti, spaccio, baby gang e accoltellamenti in centro storico, il tempo stringe; Yuzuya, via il dehors: Troppa criminalità; Baby gang in azione a Cagliari, la strategia di prevenzione: Rafforzare il legame tra scuola, famiglia e comunità; Omicidio a Cornelia, accoltellato da una banda muore in strada. Due fermati.

Baby gang, due 15enni pestati e rapinati in piazza Pio X: «Ci hanno detto che per passare dovevamo pagare, poi calci e pugni»TREVISO - A poche ore dall’aggressione di via Zorzetto, la notizia di un nuovo agguato in centro sempre per mano di una baby gang. Teatro della violenza questa volta è piazza Pio X. Le vittima due ... ilgazzettino.it

Sicurezza urbana tra percezione e realtà. La sfida delle città e l’emergenza baby gangdi Andrea Follini L’uccisione avvenuta a Rogoredo, in cui un uomo già noto alle forze dell’ordine per lo spaccio di droga ha perso la vita per mano di un poliziotto in borghese, ha riaperto con forza ... partitosocialista.it

È accaduto ieri mattina, 22 febbraio, in piazza San Jacopino. Poi l’arrivo della polizia - facebook.com facebook

Comitato.C.A.San Jacopino (@SanJacopino) on X x.com