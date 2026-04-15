Mi dai una mano? A San Giuliano Milanese un workshop gratuito dedicato al mondo del garden

A San Giuliano Milanese si svolge un workshop gratuito dedicato al mondo del garden, nell’ambito di un progetto iniziato a Milano che mira a far riscoprire il valore del “fare con le mani”. L’evento prevede laboratori pratici e creativi rivolti a chi desidera approfondire tecniche e conoscenze nel settore del giardinaggio. L’iniziativa si rivolge a un pubblico di appassionati e curiosi di tutte le età.

Riprende da Milano il progetto esperienziale per riscoprire il valore del “fare con le mani” attraverso laboratori pratici e creativi.Mi dai una mano? L'appuntamento a MilanoOBI torna nel 2026 con il progetto “Mi dai una mano?”, dedicato al “saper fare”. Il secondo ciclo di workshop esperienziali.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Al pala Dean Martin di Montesilvano il workshop gratuito di autodifesa dedicato alle donne 'E se non fosse cellulite?': a San Giuliano Terme un incontro dedicato al LipedemaSabato 11 aprile, alle ore 10, presso lo Studio Fisioterapico Ferrara in via Martin Luther King 16 a San Giuliano Terme, si terrà l’incontro... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: OBI rilancia nel 2026 Mi dai una mano?; Al via il secondo ciclo di workshop OBI, 6 Workshop nei suoi principali store italiani e nel nuovo Showroom milanese; Repubblica Democratica del Congo. Una mano sicura per Robert, dopo tanti abbandoni; Dal Quirinale, Viola Menichetti nominata Alfiere della Repubblica. Mi dai una mano? A San Giuliano Milanese un workshop gratuito dedicato al mondo del gardenRiprende da Milano il progetto esperienziale per riscoprire il valore del fare con le mani attraverso laboratori pratici e creativi. OBI torna nel 2026 con il progetto Mi dai una mano?, dedicato a ... milanotoday.it ARE snc di Mercanti & C | San Giuliano Milanese - facebook.com facebook