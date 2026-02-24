L' infermiera del San Gerardo premiata tra le migliori d' Italia

Ilaria Taini, infermiera del San Gerardo, ha ricevuto un riconoscimento nazionale per le sue competenze nella gestione delle ferite. La premiazione, avvenuta al Teatro Nuovo di Pisa, è stata il risultato di una competizione dedicata agli operatori sanitari. La sua dedizione e professionalità sono state giudicate tra le migliori del settore in Italia. Questo premio testimonia la qualità del servizio offerto dal personale dell’ospedale monzese. La sua eccellenza si distingue anche per un intervento recente nel reparto.

Una infermiera della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza tra le migliori d'Italia. È il 'responso' per Ilaria Taini, infermiera del Day Hospital Medicina e Malattie Rare, arrivato dalla competizione nazionale “Sirtex Wound Games” svoltasi al Teatro Nuovo di Pisa e che l'ha vista arrivare al secondo posto. Fondata nel 2000 a Pisa, Sirtes è un’associazione culturale a carattere scientifico impegnata nella diffusione e nell’arricchimento delle conoscenze nell’ambito del Wound Care, letteralmente la “Cura delle ferite”. L’obiettivo è accrescere la cultura della Riparazione Tessutale tra medici e specialisti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Perché il San Gerardo e il Policlinico sono tra i migliori ospedali d'ItaliaIl San Gerardo e il Policlinico sono tra i migliori ospedali d'Italia grazie alla loro eccellenza clinica e all'investimento continuo in tecnologie all'avanguardia.

Blerina Jance, la biologa del San Gerardo premiata per la sua scoperta sulla rara alterazione del sangueBlerina Jance, biologa presso l'Ospedale San Gerardo, ha ricevuto un riconoscimento per una scoperta accidentale che ha portato all'identificazione di una rara alterazione genetica del sangue.

