San Gemini presidio e protesta per l’autovelox | Spegnerlo immediatamente Pericoli per il centro abitato di Acquavogliera

Nel tardo pomeriggio di lunedì 11 maggio, alcuni consiglieri comunali di minoranza di San Gemini hanno allestito un presidio nei pressi di un autovelox situato nel centro abitato di Acquavogliera. La protesta è avvenuta in modo pacifico e ha richiesto l’immediata disattivazione del dispositivo, ritenuto pericoloso per la sicurezza dei residenti. La questione riguarda la presenza dell’autovelox e le sue implicazioni sulla viabilità locale.

Un presidio a pochi metri dall’autovelox per far valere le proprie ragioni. I consiglieri comunali di minoranza di San Gemini hanno organizzato una protesta pacifica nel corso del tardo pomeriggio di lunedì 11 maggio. Hanno partecipato una cinquantina di cittadini che si sono radunati all’esterno.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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