Nuovo autovelox fisso tra Terni e San Gemini | Potenzialmente molto penalizzante Non elimina i rischi La data di accensione

È stato annunciato l’installazione di un nuovo autovelox fisso tra i Comuni di Terni e San Gemini, nel quartiere di Acquavogliera. La data di accensione non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma si parla di un dispositivo che potrebbe influenzare la circolazione stradale nella zona. Alcuni residenti hanno espresso preoccupazioni riguardo agli effetti potenziali di questa nuova apparecchiatura.

Le Consigliere comunali Ambra Giacomelli e Federica Montagnoli: “Il punto più critico e pericoloso della zona è proprio all’incrocio tra via Fermi e via Gramsci, all’inizio del quartiere di Acquavogliera” Un nuovo autovelox fisso è in procinto di debuttare al confine tra i Comuni di Terni e San Gemini, all’altezza del quartiere di Acquavogliera. Il rilevatore infatti entrerà in funzione dal prossimo lunedì 30 marzo, a seguito di quanto concordato dall’amministrazione comunale sangeminese. Contrarie le Consigliere comunali Ambra Giacomelli e Federica Montagnoli, uscite dalla maggioranza a guida Luciano Clementella. Entrambe le consigliere spiegano che: “Non siamo mai state d’accordo alla collocazione dell’autovelox nel punto deciso dall’amministrazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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