Il cantautore, producer e sound artist romano Samuele CYMA ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato Sabbie immobili, prodotto dall’etichetta PLUMA Dischi. La canzone rappresenta un’ulteriore uscita nel percorso musicale dell’artista, che si inserisce nella sua produzione più recente. La pubblicazione segue il suo lavoro precedente e aggiunge un nuovo capitolo alla sua discografia.

Cosa: Uscita del nuovo singolo Sabbie immobili del cantautore, producer e sound artist romano Samuele CYMA, prodotto per l’etichetta PLUMA Dischi.. Dove e Quando: Disponibile su tutte le principali piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica a partire da venerdì 15 maggio 2026.. Perché: Per immergersi in un brano introspettivo e sperimentale che indaga, tra sonorità elettroniche e atmosfere shoegaze, la dolorosa staticità delle relazioni umane.. Il fermento musicale della capitale continua a regalare interessanti spunti di riflessione grazie a giovani artisti capaci di fondere generi e suggestioni apparentemente distanti. A...🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Samuele CYMA torna con il singolo Sabbie immobili

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