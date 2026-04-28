Torna in radio Samuele Cavallo | fuori il nuovo singolo Nuda in una cabriolet

CAROVIGNO - Samuele Cavallo fa ritorno sulle frequenze radiofoniche con “Nuda in una cabiolet”, un singolo che si colloca a metà strada tra il funk-rock notturno e una confessione viscerale. Pubblicato sotto l’etichetta Astralmusic, il brano costruisce un’atmosfera carica di groove e.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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