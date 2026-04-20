Cosa: L’uscita di Grande, il nuovo e dirompente singolo dalle sonorità rock-pop del cantautore romano Emanuele Tavano.. Dove e Quando: In rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale a partire da venerdì 24 aprile 2026.. Perché: Per esplorare le complesse dinamiche della crescita personale ed emotiva attraverso una traccia sincera, che si oppone alla superficialità contemporanea.. Il panorama musicale romano continua a dimostrarsi una fucina inesauribile di talenti, capaci di coniugare la tradizione della canzone d’autore con le sonorità più fresche della modernità. A partire da venerdì 24 aprile 2026, l’offerta discografica si arricchisce di un nuovo e interessante capitolo grazie al rilascio di Grande, l’atteso singolo firmato da Emanuele Tavano.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Emanuele Tavano Torna con il Singolo “Grande”

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