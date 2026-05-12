Sami Zayn ha dichiarato di non voler interpretare il classico ruolo di cattivo, ma di preferire un personaggio imprevedibile che possa dividere il pubblico. Tuttavia, fonti dal backstage indicano che ha lavorato per mantenere il suo personaggio attuale più complesso rispetto a un semplice antagonista. La sua volontà è quella di evitare di essere etichettato come un heel tradizionale.

Sami Zayn non ha mai voluto diventare un cattivo in senso stretto — e, secondo un recente resoconto dal backstage, ha lottato per garantire che il suo personaggio attuale rimanesse molto più complesso di così. Durante un intervento alla Self Made Session, Self Made Pro ha rivelato che Sami ha opposto resistenza internamente quando il team creativo della WWE ha iniziato a orientarlo verso un ruolo da heel più tradizionale a SmackDown. Secondo quanto riportato, Sami ha specificatamente sostenuto che il suo rapporto in evoluzione con i fan dovesse essere trattato in modo più sfumato, piuttosto che trasformarlo semplicemente in un heel. “Non voleva davvero diventare un heel, e ha detto al team creativo: ‘Ehi, perché non raccontiamo una storia più sfumata?’ Perché ha detto loro: ‘Non penso di essere un cattivo.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Sami Zayn: “Non voglio essere il classico heel, ma un personaggio imprevedibile che divida il pubblico”.

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