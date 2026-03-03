Sami Zayn verso il lato oscuro | è in arrivo un turn heel?

All’inizio dell’anno, la WWE sembra voler cambiare strada a Sami Zayn, che potrebbe passare al lato oscuro. La federazione sta valutando un possibile turn heel per il wrestler, che fino a ora ha avuto diverse opportunità per raggiungere il successo mondiale, senza però riuscirci. La decisione potrebbe influenzare il suo ruolo e le future storyline all’interno della compagnia.

All'inizio dell'anno, la WWE sembra orientata a ridefinire il percorso di Sami Zayn in chiave mondiale, dopo una serie di occasioni mancate per accedere al titolo. Le indiscrezioni di backstage indicano una possibile virata del personaggio, con l'ipotesi di un turn che potrebbe segnare un cambiamento sostanziale nel rapporto con i fan. In questa cornice, WrestleMania si presenta come palcoscenico decisivo, con scenari che potrebbero coinvolgere anche Trick Williams. Le voci circolano intorno a una possibile trasformazione del personaggio di sami zayn, che potrebbe passare da volto a heel dopo anni di permanenza nel ruolo di pubblico favorevole.