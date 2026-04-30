Piano strategico pronto tra sei mesi | Sarà una guida dello sviluppo futuro della città
Il Comune di Forlì sta completando la fase di redazione del Piano Strategico, un documento che definirà le linee guida per lo sviluppo della città nei prossimi anni. La stesura del piano richiederà circa sei mesi prima di essere finalizzata e approvata. Questo processo coinvolge diversi uffici comunali e prevede l’integrazione di proposte e osservazioni. Il documento rappresenta uno strumento di pianificazione che guiderà le future iniziative dell’amministrazione locale.
Il Piano Strategico del Comune di Forlì entra nel vivo della sua fase di stesura e approvazione finale. Dopo un lungo percorso di dialogo e ascolto del territorio, svoltosi tra i mesi di febbraio e maggio 2025, l’Amministrazione comunale, con il supporto di “Avventura Urbana, è pronta a.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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