Piano strategico pronto tra sei mesi | Sarà una guida dello sviluppo futuro della città

Il Comune di Forlì sta completando la fase di redazione del Piano Strategico, un documento che definirà le linee guida per lo sviluppo della città nei prossimi anni. La stesura del piano richiederà circa sei mesi prima di essere finalizzata e approvata. Questo processo coinvolge diversi uffici comunali e prevede l’integrazione di proposte e osservazioni. Il documento rappresenta uno strumento di pianificazione che guiderà le future iniziative dell’amministrazione locale.