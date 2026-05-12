Salvini si faccia un giro alla stazione di Napoli Afragola | l' attacco al ministro leghista

Un senatore del Movimento 5 Stelle ha commentato con durezza le recenti problematiche legate ai ritardi e ai disagi sull'Alta velocità. In particolare, ha criticato il ministro dell'Interno, invitandolo a visitare la stazione di Napoli Afragola per comprendere meglio la situazione. La dichiarazione si inserisce in un quadro di polemiche legate alla gestione dei trasporti e alle responsabilità politiche.

Salvini "ha fatto più danni di Attila" e dovrebbe "farsi un giro alla stazione di Napoli Afragola". L'attacco arriva dal senatore del Movimento 5 Stelle Luigi Nave, dopo una nuova mattinata di ritardi e disagi sull'Alta velocità. Secondo Nave, il ministro dei Trasporti del governo Meloni non può.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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