Giuli contro Salvini scintille su Biennale e padiglione russo Il post del leghista e la risposta avvelenata del ministro | cosa si sono detti

Una discussione si è accesa sui social tra un politico e un ministro, riguardo alla partecipazione alla Biennale e al padiglione russo. Il politico ha pubblicato un post che, inizialmente, è stato interpretato come un’autocritica da parte del ministro, che ha risposto con un commento diretto e tagliente. La conversazione ha suscitato attenzione e ha portato alla luce tensioni pubbliche tra i due.

«Quando ho visto il post di Salvini l’ho frainteso e ho pensato che facesse autocritica per il suo assenteismo dal ministero». È la critica del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a Sky Tg24 Live in Roma, a proposito di un post pubblicato il 6 maggio dal vicepremier. « Gli assenti hanno sempre torto. Viva l’arte libera e coraggiosa», aveva scritto su X il leader della Lega, facendo riferimento alla decisione del ministro della Cultura di non partecipare il 9 maggio all’inaugurazione della Biennale di Venezia. Gli assenti hanno sempre torto. Viva l’arte libera e coraggiosa! #Biennale — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 6, 2026 La risposta e il contrattacco di Giuli non si sono fatti attendere: «Non mi pare un caso molto importante il fatto che Salvini prediliga la Biennale non del dissenso, ma della disinformatia.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Biennale Venezia 2026, scintille Giuli-Salvini. Il ministro della Cultura: “Con suo post pensavo facesse autocritica al suo assenteismo”“Alla Biennale a Venezia si doveva parlare di arte, invece si parla di arte di regime”. Biennale di Venezia, il ministro Giuli non sarà all’inaugurazione dopo le polemiche sul padiglione russoIl ministro della Cultura Alessandro Giuli non andrà a Venezia né durante le giornate di pre-apertura dell’Esposizione d’Arte della Biennale di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Piano casa, scintille in Cdm: Salvini-Giuli, scontro frontale sulle sovrintendenze; Lite Salvini-Giuli in Cdm sul piano casa. Furia di Meloni sui ministri: Basta spocchia; Giuli: 'Inaccettabile non dare i finanziamenti al film su Regeni'. Biennale Venezia 2026, scintille Giuli-Salvini. Il ministro della Cultura: Con suo post pensavo facesse autocritica al suo assenteismoAlla Biennale a Venezia si doveva parlare di arte, invece si parla di arte di regime. Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intervenuto ... lapresse.it Piano casa, scintille in Cdm: Salvini-Giuli, scontro frontale sulle sovrintendenzeDuro scontro in Consiglio dei ministri sul Piano casa, con il nodo del ruolo delle sovrintendenze che ha acceso il dibattito. Protagonisti del confronto il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il ... tg.la7.it Assente all'inaugurazione ma andrà a visitare il padiglione Italia: il ministro Giuli sarà a Venezia ma a fine maggio. E punge il presidente della Biennale sulla scelta di citare Mattarella. Quanto alla scelta di portare la Russia all'esposizione, il ministro ha obietta - facebook.com facebook Il ministro della Cultura: "La presenza della Russia potevamo metterla nei negoziati per il cessate il fuoco". #Giuli #Biennale x.com