Salve rapina armata al supermercato | fuggono su un’auto bruciata

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre uomini hanno svaligiato un supermercato armati, poi sono fuggiti a bordo di un'auto data alle fiamme. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire come siano riusciti a dileguarsi senza lasciare tracce evidenti. Al momento, si ipotizza che si siano nascosti in una zona isolata, ma non ci sono conferme ufficiali riguardo alla loro posizione attuale. Le indagini proseguono per individuare i responsabili.

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? Punti chiave Come hanno fatto i rapinatori a fuggire senza lasciare tracce?. Dove si nascondono i tre uomini dopo aver dato fuoco all'auto?. Cosa hanno trovato i Vigili del Fuoco tra le macerie della vettura?. Chi sono i responsabili dell'assalto avvenuto nel cuore di Salve?.? In Breve Rubati circa 3.000 euro dal registratore di cassa del supermercato Doc.. Fuga su Fiat Punto rubata abbandonata e bruciata sulla strada provinciale 73.. Vigili del Fuoco di Tricase rinvinsero la pistola tra le macerie dell'auto.. Carabinieri della Compagnia di Tricase indagano sul colpo avvenuto in piazza Dante.. Tre malviventi con il volto coperto da passamontagna hanno assaltato il supermercato Doc di piazza Dante a Salve lunedì sera intorno alle ore 20:00, rubando circa 3.🔗 Leggi su Ameve.eu

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