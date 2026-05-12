Salvata una manta mediterranea nel mare di Procida Ieri

Ieri mattina nel mare di Procida è stata recuperata una manta mediterranea, specie nota come Mobula mobular. L'animale è stato individuato e poi portato in salvo da un team di soccorritori che operano in zona. La manta, che si trovava in difficoltà, è stata tratta in salvo e trasferita in un luogo sicuro per le prime cure. Nessun altro dettaglio sulle condizioni dell'animale è stato comunicato.

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Di seguito il comunicato: Ieri mattina una manta mediterranea ( Mobula mobular ) è stata soccorsa e riportata in mare aperto lungo le coste dell’isola di Procida, grazie alla collaborazione attiva tra cittadini, militari della Guardia Costiera di Procida e ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn. L’intervento è stato reso possibile dal network di segnalazione e risposta rapida sviluppato nell’ambito del progetto LIFE ELIFE, co-finanziato dall’Unione Europea, che anche stavolta ha permesso di raggiungere un importante risultato di conservazione. Intorno alle ore 8, alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di una mobula in difficoltà lungo la linea di battigia di una spiaggia dell’isola.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Salvata una manta mediterranea nel mare di Procida Ieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Procida, manta viva a riva tra Ciraccio e Chiaiolella: intervento della Guardia CostieraEsemplare in difficoltà vicino alla battigia assistito da militari e civili, contatto con la stazione Dohrn di Napoli per le operazioni. Alghero, trattore divorato dal fuoco: salvata la macchia mediterranea? Cosa sapere Trattore distrutto dalle fiamme mercoledì 29 aprile a Guardia Grande, Alghero.