Procida manta viva a riva tra Ciraccio e Chiaiolella | intervento della Guardia Costiera

Una manta viva è stata trovata a riva tra Ciraccio e Chiaiolella a Procida. Militari e civili hanno assistito l’animale, che si trovava in difficoltà vicino alla battigia. È stato contattato il centro di recupero marino della stazione Dohrn di Napoli per le operazioni di intervento. La manta è stata poi spostata in un'area più sicura.

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