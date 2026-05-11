Procida manta viva a riva tra Ciraccio e Chiaiolella | intervento della Guardia Costiera

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una manta viva è stata trovata a riva tra Ciraccio e Chiaiolella a Procida. Militari e civili hanno assistito l’animale, che si trovava in difficoltà vicino alla battigia. È stato contattato il centro di recupero marino della stazione Dohrn di Napoli per le operazioni di intervento. La manta è stata poi spostata in un'area più sicura.

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Esemplare in difficoltà vicino alla battigia assistito da militari e civili, contatto con la stazione Dohrn di Napoli per le operazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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