Giornata della Terra 2026 come salvare il pianeta in tavola Frutta e verdura tra i cibi più ‘sprecati’

Il 22 aprile si è celebrata la Giornata Mondiale della Terra, un’occasione per mettere in evidenza le questioni legate alla tutela ambientale. Tra le tematiche affrontate, si è parlato di sprechi alimentari, con un focus particolare su frutta e verdura che spesso finiscono nel cestino. Le analisi hanno mostrato che questi alimenti rappresentano una delle categorie più soggette a spreco, contribuendo alla perdita di risorse e all’impatto ambientale.

Bologna, 22 aprile 2026 – La Giornata Mondiale della Terra ci invita a riflettere su “il nostro potere, il nostro pianeta” (“Our power, our planet”) si esercita anche a tavola: mercoledì 22 aprile il Mondo ne celebra la 56esima edizione, un appello unanime per affrontare la crisi climatica e cogliere le opportunità di un futuro a zero emissioni di carbonio. La nascita della giornata Mondiale della Terra. Ogni anno, da 56 anni, si celebra l'anniversario della nascita del moderno movimento ambientalista nel 1970. Fino a quel momento, l’indifferenza rispetto alle questioni ambientali impediva di cogliere le minacce dell’inquinamento per la salute dell’uomo e del pianeta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giornata della Terra 2026, come salvare il pianeta in tavola. Frutta e verdura tra i cibi più ‘sprecati’ Notizie correlate Dirty Dozen 2026: ecco frutta e verdura con più pesticidi e PFASOgni anno, l’Environmental Working Group (EWG) pubblica la sua attesissima Pesticide Guide, la guida che analizza i residui di pesticidi presenti su... Più frutta e verdura, più pesticidi nelle urine? Cosa mostra davvero la ricercaUn nuovo studio pubblicato su International Journal of Hygiene and Environmental Health ha analizzato come il consumo di alcuni prodotti... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giornata Mondiale della Terra 2026: attività e idee per educare i bambini alla sostenibilità - - Explora; Giornata della Terra 2026, gli eventi da non perdere in Italia; Giornata della Terra 2026; Giornata della Terra 2026 - 3^ edizione. Giornata della Terra 2026: tutti gli eventi (anche per bambini) da non perdere nella tua cittàEarth Day 2026: l'Italia celebra la 56ª Giornata della Terra con il tema Torniamo a sognare. Dal Villaggio per la Terra a Roma agli eventi di Milano, Torino, Firenze e Palermo: tutto il programma. greenme.it Giornata della Terra 2026, gli eventi da non perdere in ItaliaIl cuore delle celebrazioni per l'Earth Day si trova a Roma, dove nel parco di Villa Borghese torna il Villaggio per la Terra, dal 16 al 19 aprile. Ma non mancano appuntamenti anche a Milano, Firenze ... tg24.sky.it 56ª #Giornata Mondiale della #Terra. Torna a battere il #cuore per il #Pianeta con #OnePeopleOnePlanet facebook #Giornata della #Terra (22 aprile), la #sostenibilità che inizia da ciò che #mangiamo ogni giorno. La #nutrizionista #IleniaGrieco rilancia il ruolo delle #filierelocali tra #salute, #ambiente e #culturaalimentare x.com