Migliaia di uccelli marini morti sulle coste europee | è la più grande moria di massa degli ultimi 10 anni

Migliaia di uccelli marini sono stati trovati morti sui litorali europei dopo settimane di tempeste nell’Atlantico. Tra le specie colpite ci sono molti pulcinella di mare, che sono deceduti principalmente a causa della fame. La situazione rappresenta la più grande moria di massa degli ultimi dieci anni. Sono state segnalate numerose carcasse lungo diverse coste del continente.

Migliaia di uccelli marini stanno morendo lungo le coste europee dopo settimane di tempeste nell’Atlantico: molti, soprattutto pulcinella di mare, sono morti di fame. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sulle pianure piemontesi è stata una delle notti più fredde degli ultimi 10 anniÉ stato il meteorologo Andrea Vuolo, con un post sui social, ad annunciare che quella tra il 7 e l'8 gennaio sulle pianure e basse colline piemontesi... Tempesta di neve a New York, strade chiuse e migliaia di voli cancellati: “La peggiore degli ultimi 10 anni”Una tempesta di neve sta paralizzando le città della East Coast, negli Stati Uniti. Una selezione di notizie su Migliaia di uccelli marini morti sulle.... Discussioni sull' argomento L'arte antica potrebbe contenere indizi sulle origini della lingua scritta; I navigatori fantasma dell'Artico: 4.500 anni fa i Paleo-Inuit sfidavano il mare su kayak di pelle; Dai castori alle tigri: così la fauna aiuta contro la crisi climatica; La spiaggia in cui fare il bagno con i pinguini e altri lidi particolari: un sogno. Migliaia di uccelli marini morti sulle coste europee: è la più grande moria di massa degli ultimi 10 anniMigliaia di uccelli marini stanno morendo lungo le coste europee dopo settimane di tempeste nell’Atlantico: molti, soprattutto pulcinella di mare, sono ... fanpage.it La Tecnica della Scuola. . Ci siamo: la Carta Docente, attesa da migliaia di insegnanti e rimasta inutilizzabile dallo scorso 31 agosto, sarà attivata il 9 marzo e varrà di 383 euro. È la prima volta che, al rientro in classe dopo le vacanze natalizie, i docenti si son - facebook.com facebook Ha volato per centinaia di migliaia di km al seguito della #ASRoma, adesso da Roma non riparte più È sempre presente anche al Tre Fontane per la nostra @ASRomaFemminile: "Perché la Roma è una sola" La sua storia asroma.com/it/notizie/74 x.com