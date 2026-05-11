Gulliver 180 | evento formativo su Stigma e pregiudizi in salute mentale oggi
In occasione del 45° anniversario dell’approvazione della Legge N.180 del 1978, che ha segnato un cambiamento nell’assistenza psichiatrica in Italia, un’associazione dedicata alla tutela della salute mentale organizza a Latiano un evento formativo. L’iniziativa si concentra sull’analisi di stigma e pregiudizi legati alla salute mentale oggi. L’appuntamento si svolge in una giornata dedicata all’educazione e alla sensibilizzazione su questi temi.
LATIANO - In occasione dell’anniversario della approvazione della Legge N.180 del 13 maggio 1978, che ha rivoluzionato l’assistenza psichiatrica in Italia, l’associazione per la tutela della salute mentale “Gulliver 180” promuove in Latiano un evento formativo di educazione alla salute mentale.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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