Gulliver 180 | evento formativo su Stigma e pregiudizi in salute mentale oggi

In occasione del 45° anniversario dell’approvazione della Legge N.180 del 1978, che ha segnato un cambiamento nell’assistenza psichiatrica in Italia, un’associazione dedicata alla tutela della salute mentale organizza a Latiano un evento formativo. L’iniziativa si concentra sull’analisi di stigma e pregiudizi legati alla salute mentale oggi. L’appuntamento si svolge in una giornata dedicata all’educazione e alla sensibilizzazione su questi temi.

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