A Grottammare, studenti e cittadini si sono riuniti al Kursaal per un evento dedicato all’autismo, con l’obiettivo di abbattere lo stigma ancora presente. Durante l’incontro è stato presentato un racconto di un giovane che ha condiviso la propria esperienza di vita, offrendo una testimonianza diretta sulla condizione. Tra le attività, una discussione su come la serie televisiva Stranger Things possa aiutare a comprendere meglio il mondo dell’autismo.

? Cosa scoprirai Come può la serie Stranger Things spiegare il mondo dell'autismo?. Chi è il giovane che ha raccontato la sua realtà agli studenti?. Perché la collaborazione tra scuola e comune è fondamentale per l'inclusione?. Come trasformeranno i ragazzi della 2A la convivenza nel borgo?.? In Breve Relatori Dajana Carbonari, Raniero Di Gregorio e Jessica Silenzi spiegano neurodivergenza e stimming.. Testimonianza di Nicolà Scarnato trasforma concetti teorici in esperienza di vita vissuta.. Sinergia tra IC Leopardi, associazione Praesentia, organizzazione Omphalos e Comune di Grottammare.. Incontro organizzato in vista della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo del 2 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Autismo a Grottammare: gli studenti al Kursaal per abbattere lo stigma

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