A Ferrara, le aziende sanitarie locali hanno avviato una serie di servizi gratuiti dedicati alla salute delle donne. Questi interventi comprendono visite e screening mirati alla prevenzione, accessibili a tutte le donne del territorio. L’iniziativa si inserisce nella settimana dedicata alla prevenzione femminile, promossa da una fondazione nazionale. Le prestazioni gratuite sono state organizzate per favorire l’attenzione alla salute e il benessere delle donne.

Le Aziende sanitarie del territorio ferrarese hanno attivato una serie di interventi gratuiti dedicati alla prevenzione e al benessere femminile, aderendo all'iniziativa (H)Open Week promossa dalla fondazione Onda. Tra il 22 e il 29 aprile, l'offerta sanitaria si concentrerà su visite specialistiche, screening e consulenze mirate, con un particolare sulla medicina di genere in occasione dell'11esima giornata nazionale dedicata alla salute della donna. Un catalogo di servizi tra assistenza post-p .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute femminile a Ferrara: visite e screening gratuiti per tutte

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