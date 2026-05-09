Dialogo emotivo in famiglia al nido Tantetinte un incontro gratuito per genitori con la psicologa

Un incontro gratuito si terrà presso il nido Tantetinte, rivolto ai genitori e condotto da una psicologa. L’obiettivo è aiutare le famiglie a riconoscere e accogliere le proprie emozioni, migliorando così la comunicazione tra genitori e figli. L’appuntamento si concentra su un dialogo emotivo all’interno delle famiglie, offrendo uno spazio di ascolto e confronto. La partecipazione è aperta a tutti i genitori interessati, senza bisogno di prenotazione.

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