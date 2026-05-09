Dialogo emotivo in famiglia al nido Tantetinte un incontro gratuito per genitori con la psicologa
Un incontro gratuito si terrà presso il nido Tantetinte, rivolto ai genitori e condotto da una psicologa. L’obiettivo è aiutare le famiglie a riconoscere e accogliere le proprie emozioni, migliorando così la comunicazione tra genitori e figli. L’appuntamento si concentra su un dialogo emotivo all’interno delle famiglie, offrendo uno spazio di ascolto e confronto. La partecipazione è aperta a tutti i genitori interessati, senza bisogno di prenotazione.
Saper riconoscere e accogliere le proprie emozioni può diventare uno strumento prezioso per migliorare la comunicazione in famiglia. È questo il tema dell’incontro dal titolo “Genitori nel dialogo: l’emozione come risorsa”, in programma martedì 12 maggio dalle 16.30 alle 18 presso il nido.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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