Oggi, a Vaiano, la dottoressa Elisabetta Cappelli conclude la sua carriera come pediatra dopo più di 30 anni di attività nel territorio. La comunità locale si stringe intorno a lei per il lungo impegno nel prendersi cura dei bambini e delle famiglie, riconoscendo il ruolo di punto di riferimento nel settore sanitario infantile. La pensione rappresenta il momento di saluto a un professionista conosciuto da generazioni.

Vaiano (Prato), 28 febbraio 2026 – Va in pensione oggi, 28 febbraio, la dottoressa Elisabetta Cappelli dopo oltre 30 anni di servizio nel territorio di Vaiano dove è arrivata tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio dei ‘90. La pediatra ha rappresentato per generazioni di famiglie un punto di riferimento professionale e umano, scrive l’amministrazione in una nota di ringraziamenti. In più di tre decenni di attività la dottoressa ha accompagnato la crescita di centinaia di bambine e bambini, seguendo intere generazioni e, in molti casi, prendendosi cura anche dei figli dei suoi primi assistiti. Un impegno costante, svolto con competenza, preparazione e grande disponibilità, che ha lasciato un segno profondo nella comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pediatra va in pensione, il grazie dell'intera comunità. "Punto di riferimento per la salute dei nostri bambini"

