Ponte del 1° maggio e corteo in centro Torino | tutte le deviazioni dei mezzi Gtt gli orari

In vista del ponte del 1° maggio 2026, le linee Gtt a Torino subiranno modifiche e variazioni negli orari. Durante questa giornata, il servizio della metropolitana sarà potenziato, mentre oltre dieci linee avranno orari diversi rispetto al normale. Alcune linee continueranno a operare sui percorsi tipici dei giorni festivi. Per i cittadini, è disponibile un riepilogo dettagliato delle deviazioni e delle modifiche previste.

In occasione del ponte del 1° maggio 2026 sarà potenziato il servizio della metropolitana di Torino mentre nel giorno della festa dei lavoratori varieranno il servizio oltre 10 linee Gtt mentre altre saranno gestite sui percorsi festivi (sotto il riepilogo).Orari metropolitana La linea della.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Piazza Baldissera, lavori ai binari in via Chiesa della Salute: modifiche alla viabilità e deviazioni dei mezzi Gtt Leggi anche: Salomon New Shapers Run 26: tutte le deviazioni dei mezzi Atm Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ponte del Primo Maggio: ecco qualche meta perfetta per un mini break primaverile; Ponte 1 maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio: giro d'affari da 3,8 miliardi. I dati; Per il ponte del 1° maggio 2026 sono 7,4 milioni gli italiani pronti a partire, soprattutto verso il mare; Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2026. Previsioni traffico ponte del 1 maggio 2026: allerta bollino rosso per venerdì e domenicaLe previsioni di traffico del ponte dal 1 maggio 2026 di Viabilità Italia, l’organismo presieduto dal direttore del Servizio Polizia Stradale ... fanpage.it Meteo, ponte del 1°maggio con tempo stabile e rialzo termico: la tendenzaAlta pressione in rinforzo per il primo weekend di maggio ma la prossima settimana tornano le piogge a partire dal Centro-nord. La tendenza meteo ... meteo.it Ancora indecisi sul da farsi per il ponte del Primo Maggio Questo weekend la Liguria offre appuntamenti da non perdere Come il Nuovamente Festival a Cervo che tra piazze e caruggi protesi verso il mare vi aspetta con attività all’aria aperta, yoga e labo - facebook.com facebook