Salerno Forza Italia presenta Marenghi | ‘Dobbiamo cambiare rotta

A Salerno, Forza Italia ha presentato il candidato Marenghi, annunciando un cambio di strategia. La discussione si concentra sulle prossime azioni per migliorare la sicurezza nei quartieri della città. Tra i sostenitori di Marenghi ci sono diversi candidati del partito, pronti a sostenere questa nuova direzione. La presentazione ha coinvolto anche domande sulla futura gestione della sicurezza urbana e sui nomi dei candidati coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come cambierà la sicurezza urbana nei quartieri di Salerno?. Chi sono i candidati che sostengono la nuova rotta di Marenghi?. Perché il centrodestra punta a superare il sistema De Luca?. Quali azioni concrete promette la lista per il decoro cittadino?.? In Breve Fulvio Martusciello e Roberto Celano criticano la gestione precedente guidata da De Luca.. Maurizio Gasparri paragona la rimozione del sindaco a uno yogurt scaduto.. Tullio Ferrante cita il 9,26% di voti ottenuto da Forza Italia nelle regionali.. Lello Ciccone sottolinea il valore dell'esperienza universitaria del candidato Marenghi.. Al Polo Nautico di Salerno si è riunita ieri sera la lista di Forza Italia che sostiene la candidatura del centrodestra Gherardo Marenghi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, Forza Italia presenta Marenghi: ‘Dobbiamo cambiare rotta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Salerno, Marenghi presenta la lista Prima Salerno con i vertici Lega? Punti chiave Chi sono i vertici della Lega che sosterranno Marenghi? Come intende la lista Prima Salerno scardinare i vecchi equilibri? Quali... Elezioni a Salerno, Casciello (Noi Moderati): "Appoggio a Marenghi, Forza Italia ritrovi ragioni dell'unità"“Noi Moderati, come deciso nella riunione al tavolo regionale, convergerà a Salerno sulla proposta avanzata da Fratelli d’Italia e quindi sosterrà... Argomenti più discussi: Elezioni a Salerno, presentata la lista di Forza Italia: Restituimo dignità alla città, persino De Luca boccia la sua amministrazione; Grande partecipazione alla presentazione della lista di Forza Italia a sostegno di Cristiano Sicari: Una squadra forte per restituire dignità e futuro a Chieti; Milanese: La forza della collegialità fa crescere Forza Italia; FI - FORZA ITALIA * CAMERA: COMUNALI: FORZA ITALIA PRESENTA LA LISTA A SOSTEGNO DI MARENGHI A SALERNO. Se doveste vivere in Italia e viaggiare spesso in aereo, dove scegliereste? reddit Regione, da Forza Italia via libera a Sangiuliano: «Capo dell’opposizione»Giusto venti giorni fa il vertice tra Martusciello e Cirielli aveva fatto siglare la pace. Non solo per ricompattare il centrodestra, sin lì diviso, per le amministrative ma anche ... ilmattino.it