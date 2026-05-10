Salerno Marenghi presenta la lista Prima Salerno con i vertici Lega

A Salerno, il candidato Marenghi ha presentato la lista Prima Salerno, supportata dai vertici della Lega. Tra i rappresentanti della Lega presenti all’evento figurano alcuni dei loro principali esponenti locali. La lista si propone di cambiare gli attuali equilibri politici sulla scena cittadina, puntando su nuove strategie e candidati. La presentazione si è svolta alla presenza di diversi esponenti politici e rappresentanti del partito.

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