Salerno Marenghi presenta la lista Prima Salerno con i vertici Lega
A Salerno, il candidato Marenghi ha presentato la lista Prima Salerno, supportata dai vertici della Lega. Tra i rappresentanti della Lega presenti all’evento figurano alcuni dei loro principali esponenti locali. La lista si propone di cambiare gli attuali equilibri politici sulla scena cittadina, puntando su nuove strategie e candidati. La presentazione si è svolta alla presenza di diversi esponenti politici e rappresentanti del partito.
? Punti chiave Chi sono i vertici della Lega che sosterranno Marenghi?. Come intende la lista Prima Salerno scardinare i vecchi equilibri?. Quali figure istituzionali collegheranno i quartieri alle decisioni regionali?. Cosa proporranno i candidati per le categorie produttive di Salerno?.? In Breve Conferenza stampa in piazza Caduti di Brescia domenica 10 maggio alle ore 11:00.. Partecipano Gianpiero Zinzi, Gianluca Cantalamessa, Massimo Grimaldi e Francesco Urraro.. Obiettivo intercettare categorie produttive e quartieri tramite candidati al Consiglio Comunale.. Proposte concrete per i settori lavorativi seguono l'incontro di domenica mattina.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Leggi anche: Elezioni a Salerno: Lanocita presenta la terza lista, Marenghi a Pastorano e Turchi a Torrione
Salerno, Santoro lancia Prima Salerno per sostenere Marenghi? Cosa scoprirai Come cambierà la coalizione dopo il passaggio di Forza Italia? Quali interventi concreti propone l'Agenda Salerno 2031 per i...