Arcigay Salerno | All’Università distribuiti volantini omotransfobici
Questa mattina presso il terminal dell’Università di Salerno sono stati distribuiti volantini firmati dall’associazione “Crociata Cattolica”. Arcigay Salerno ha diffuso un comunicato in cui condanna fermamente l’accaduto, riferendo l’episodio e sottolineando la presenza di materiale omotransfobico. L’ente ha espresso preoccupazione per quanto accaduto, senza aggiungere ulteriori dettagli o commenti.
Arcigay Salerno esprime “ferma condanna" per quanto avvenuto questa mattina presso il terminal dell’Università degli Studi di Salerno, dove - riporta un comunicato stampa - sono stati distribuiti volantini firmati dall’associazione “Crociata Cattolica”, realtà di ispirazione cattolica.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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