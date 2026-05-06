Arcigay Salerno | All’Università distribuiti volantini omotransfobici

Questa mattina presso il terminal dell’Università di Salerno sono stati distribuiti volantini firmati dall’associazione “Crociata Cattolica”. Arcigay Salerno ha diffuso un comunicato in cui condanna fermamente l’accaduto, riferendo l’episodio e sottolineando la presenza di materiale omotransfobico. L’ente ha espresso preoccupazione per quanto accaduto, senza aggiungere ulteriori dettagli o commenti.