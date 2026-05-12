Elezioni a Salerno Arcigay incontra De Luca e Lanocita | I diritti non sono slogan
Durante le elezioni comunali a Salerno, l'associazione Arcigay Salerno “Marcella Di Folco” ha reso noto di aver incontrato esponenti politici locali, tra cui il governatore regionale e un giornalista. L’associazione ha ribadito di essere apartitica e di non sostenere candidature o indicazioni di voto, sottolineando che i diritti civili non devono essere considerati semplici slogan. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla posizione dell’organizzazione in relazione alle elezioni in corso.
Arcigay Salerno "Marcella Di Folco" è intervenuta pubblicamente sulle elezioni amministrative del Comune di Salerno, ribadendo la propria posizione di associazione apartitica e il rifiuto di esprimere indicazioni di voto o candidature proprie. Il presidente Emanuele Avagliano ha incontrato nei.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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